Полмиллиарда тенге ушли в карманы: директора и бухгалтера престижной школы осудили в Астане

В Астане сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса осудили директора и главного бухгалтера школы №81 Astana English School, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уголовного суда Астаны 2 марта 2026 года рассказали, что директора Гульнар Садыкову и главного бухгалтера Айжан Атжанову судили по фактам присвоения/растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере, злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия; легализации (отмывании) денег/иного имущества, полученного преступным путем.

"Судом установлено, что директор школы совместно с главным бухгалтером, используя свои служебные полномочия, в период с октября 2015 года по август 2024 года необоснованно табелировали шесть уборщиц, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность в учреждении. В результате были присвоены и растрачены денежные средства около 29 млн тенге", – рассказали в суде.

Помимо этого, Садыкова с 2015 по 2024 годы, незаконно и единолично определяя людей, издавала приказы о предоставлении скидок на оплату образовательных услуг 501 обучающемуся на общую сумму 183 млн тенге. При этом, согласно уставу школы, предоставление подобных скидок не предусматривалось, так как обучение осуществлялось на платной основе.

"Тем самым использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло существенный вред правам и законным интересам школы", – отметили в суде.

С 1 января 2018 года по 31 мая 2024 года подсудимые, организовав при школе нулевые классы, брали с родителей деньги за платные услуги, которые до счетов школы не дошли. В результате было присвоено 305 млн тенге.

Также Садыкова в период 2021-2024 годов присвоила 25 млн тенге, полученные за услуги летнего лагеря, которые отсутствуют в учете учебного заведения.

С октября 2017 года по май 2024 года Садыкова формально завысила заработную плату иностранных преподавателей школы, и через посредников присвоила деньги учреждения на общую сумму 75 млн тенге.

"Атжанова с 2017 по 2024 годы, завладев преступным путем бюджетными средствами, легализовала их путем перечисления около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив начисленное вознаграждение в размере 9 млн тенге", – говорится в сообщении суда.

Подсудимые вину не признали, сторона защиты просила оправдать их за отсутствием состава преступления.

Вина подсудимых доказывается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, заключением специалистов, вещественными доказательствами, изъятыми в ходе досудебного расследования. При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство: пенсионный возраст (65 лет) Садыковой и наличие троих малолетних детей у Атжановой.

"Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, ущерб в особо крупном размере который не возмещен, длительность совершения преступления с 2015 по 2024 года, суд назначил подсудимой Садыковой наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде двухэтажного жилого дома, парковочного места, ювелирных изделий. Атжановой назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде автомашины, парковочного места, ювелирных изделий. Ввиду наличия троих малолетних детей с отсрочкой наказания в виде лишения свободы на 1 год", – сообщили в суде.

Также удовлетворен гражданский иск на сумму 588 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В Туркестанской области ранее судили сотрудников отдела образования Байдибекского района по факту "исчезновения" 583 млн тенге.