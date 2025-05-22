Директор школы и бухгалтер "подработали" 71 млн тенге на зарплатах учителей

Директор и главный бухгалтер одной из школы Шымкента получили по 8 лет лишения свободы. В чем они провинились, Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы городского суда.

Суд установил, что директор школы в Шымкенте в период с февраля 2022 года по август 2024 года по предварительному сговору с главным бухгалтером при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы.

"Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также близких родственников, после чего обналичивал и присваивал. Общий ущерб государству составил более 71 млн тенге", – отмечено в публикации суда 22 мая 2025 года.

Кроме этого, в 2022 году директор, через своего заместителя по учебной части, получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя.

В итоге, приговором суда директор и бухгалтер признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

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