Почти 500 казахстанцев возвращаются домой из зоны конфликта на Ближнем Востоке – МИД

Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами организовало эвакуационные мероприятия для вывоза граждан из зоны эскалации. Основной поток пассажиров будет доставлен в страну двумя спецрейсами по маршруту Маскат – Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, утром 3 марта первая группа из 278 казахстанцев прибыла наземным транспортом в столицу Омана при сопровождении дипломатов из Дубая.

На границе ОАЭ и Омана гражданам оказали оперативную консульскую поддержку для ускоренного прохождения процедур. Следом по аналогичному маршруту готовится к вылету вторая группа из 189 человек. Всего авиасообщением на родину вернутся 467 соотечественников.

"Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. В частности, загранучреждениями в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечен безопасный пропуск 15 граждан РК через пограничный пункт "Инчебурун" на иранско-туркменской границе. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау". МИД РК

Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана 35 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли границу с Арменией на автобусе.

Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координировать действия на местах и поддерживать круглосуточную связь с остающимися гражданами до полного завершения эвакуационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Казахстан доставлены первые пассажиры из стран Ближнего Востока.