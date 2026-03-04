#Референдум-2026
События

Шторм над Казахстаном: сильные осадки и порывистый ветер ожидаются в четверг

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 20:24 Фото: freepik
В 16 областях Казахстана на 5 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге области дождь, временами сильный дождь, на севере, в горных районах области осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный дождь. Временами ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки, в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в предгорных, в горных районах области порывы 18-23, днем временами 28 м/с. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18-23 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидается временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18-23, днем временами 28 м/с.

Ночью на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере области низовая метель, днем на западе, севере области ожидается гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидаются снег, низовая метель, гололед.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области гололед. На востоке, юге области туман. В Жезказгане днем ожидается гололед.

Ночью на юге, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на юго-западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, на западе области небольшой снег, низовая метель. Гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что погода резко ухудшится по всему Казахстану.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
