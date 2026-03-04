#Референдум-2026
Общество

Погода резко ухудшится по всему Казахстану

Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 5 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет":

"На большей части территории с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны временами сильные осадки (дождь, снег)".

По республике, согласно прогнозу, ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед, на западе – пыльная буря.

, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:55
Непогода обрушится на Алматы: объявлено штормовое предупреждение

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что зима не уступает весне. По данным синоптиков, снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта 2026 года. О том, какой будет погода в эти дни в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
