Общество

Как решается проблема безработицы, рассказал аким Атырауской области

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 15:30 Фото: freepik
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, каков уровень безработицы в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что ведется работа по трудоустройству попавших под сокращение жителей.

"Одна компания (в рамках деятельности ТШО. – Прим. ред.) в связи с завершением срока договора завершила работу. В рамках одного проекта высвобождены единовременно 50-55 тыс. человек. 40% из них – жители региона. Остальные – граждане других стран: они вернулись на родину. А по нашим жителям ведем работу по трудоустройству", – сказал глава региона.

В том числе рассматривается вопрос трудоустройства в новых производствах, открытие которых планируется в ближайшее время.

"Есть планы по реализации ряда проектов в сфере нефтегазохимии. В частности, есть проекты по производству полиэтилена, завод по переработке нефти и газа, по производству бутадиена и другие крупные проекты. В период строительства трудоустроены будут более 10 тыс. человек. Привлекаем на эти работы и этих людей", – заверил Серик Шапкенов.

В целом, по его данным, валовой региональный продукт превысил 7 трлн тенге. Рост обеспечивается нефтегазовой отраслью, перерабатывающими производствами и аграрным сектором.

"Несмотря на снижение инвестиций в основной капитал из-за завершения проекта ТШО, по другим направлениям сохраняется положительный тренд. Продолжается реализация трех международных якорных проектов, формирующих долгосрочный экономический эффект. Создание специальной экономической зоны "Атырау" и индустриальной зоны "Евразия" способствует запуску новых производств", – резюмировал Серик Шапкенов.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов рассказал, какая поддержка оказывается бизнесу в регионе.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
