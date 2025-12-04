На какую помощь может рассчитывать МСБ, рассказал аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, какая поддержка оказывается бизнесу в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что за первое полугодие 2025 года объем продукции, произведенной малым и средним бизнесом (МСБ), достиг 2,4 трлн тенге. Это составляет 21,2% валового регионального продукта области.

"В текущем году на развитие предпринимательства выделено 8,9 млрд тенге. На сегодняшний день оказана поддержка 254 предпринимательским проектам общей стоимостью 36,3 млрд тенге, создано 1725 новых рабочих мест", – добавил аким.

В числе инструментов поддержки:

субсидирование процентных ставок по кредитам;

частичное гарантирование необеспеченных займов;

безвозвратные государственные гранты;

поддержка новых бизнес-инициатив по направлению "Өрлеу".

Комплексные меры по реализации инвестпроектов и поддержке малого и среднего бизнеса позволили, по данным главы региона, создать около 26 тыс. новых рабочих мест в различных секторах экономики. Более 13 тыс. из них – постоянные рабочие места.

"Из 35 тыс. человек, обратившихся в центры карьеры, свыше 15 тыс. были трудоустроены. Кроме того, 14 тыс. человек выданы ваучеры в рамках профессионального обучения. Для поддержки жителей, желающих открыть собственное дело, 300 гражданам предоставлены безвозвратные гранты", – резюмировал Серик Шапкенов.

