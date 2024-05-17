Почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются, объяснил аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов после встречи с жителями Кульсары объехал пострадавшие дома, сообщает Zakon.kz.

Он посетил микрорайоны Достык, Жадырасын, Мешит-ауылы, где встретился с жителями, выслушал их предложения и разъяснил механизм выплат ущерба, сообщил 17 мая Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В микрорайоне Жадырасын жители подняли вопрос о получении денежной компенсации в случае, если дом признан аварийным.

"При признании дома аварийным вы можете получить выплату при условии его сноса. Это делается в целях безопасности жителей, мы полностью покроем ваши расходы согласно рыночным ценам", – ответил Серик Шапкенов.

Отдельно глава региона разъяснил, почему отличаются суммы выплаты ущерба.

"Невозможно выдать одинаковую сумму всем пострадавшим, при оценке учитываются многие параметры, в частности, качество строительных материалов, вплоть до количества дверей в доме. Поэтому суммы за ремонт и выплаты за аварийный дом варьируются. Сейчас средняя компенсация при признании дома непригодным для проживания составляет порядка 200–240 тыс. тенге за квадратный метр", – сказал Серик Шапкенов.

По итогам объезда глава региона поручил акиму района усилить персональную разъяснительную работу при ознакомлении жителей с итогами оценки.

На данный момент комиссией принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, проведено техническое обследование 2 671 дома. Признаны аварийными 756 домов. Более 100 жителей ознакомились с итогами оценки и согласились на суммы компенсации. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов 16 мая встретился с жителями Кульсары и выслушал их предложения.