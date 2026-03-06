Лавины надвигаются на Казахстан: МЧС бьет тревогу
Фото: пресс-служба МЧС РК
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций специалисты Казселезащиты МЧС Казахстана проводят постоянный мониторинг и обследование лавиноопасных участков в горных районах страны, сообщает Zakon.kz.
С начала лавиноопасного периода (ноября 2025 года) по республике проведено 331 наземное обследование, в местах возможного схода снежных лавин установлено 110 предупреждающих знаков. В целях информирования населения распространено 1275 предупреждающих сообщений, а также 6103 информационных брошюр.
"С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов зарегистрирован 61 самопроизвольный сход снежных лавин в г. Алматы, Алматинской, Жамбылской областях", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что непогода накроет Казахстан в субботу.
