События

В Шымкенте прошло масштабное мероприятие в поддержку новой Конституции

Конституционная реформа, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 21:49 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте состоялось масштабное спортивно-культурное мероприятие под девизом "Мы за народную Конституцию" в поддержку новой Конституции. На праздничном вечере, прошедшем на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасулы, присутствовали около 20 тыс. человек.

Главная цель мероприятия – разъяснить значение и содержание новой Конституции и призвать жителей принять участие в республиканском референдуме 15 марта.

По словам организаторов, новый Основной закон направлен на укрепление демократических основ государства, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан. Документ уделяет особое внимание развитию принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и порядок".

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и собственник компании "Integra Construction KZ" Шахмурат Муталип.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Аким города Габит Сыздыкбеков поздравил собравшихся с началом нового сезона Премьер-лиги и подчеркнул, что новая Конституция является важным документом, модернизирующим политическую систему страны и расширяющим права и возможности граждан. Кроме того, он призвал жителей активно участвовать в республиканском референдуме 15 марта.


"15 марта в нашей стране состоится республиканский референдум по принятию новой Конституции. Новый Основной закон – это главный документ, который определяет направление дальнейшего развития государства. Будущее страны зависит от гражданской позиции каждого из нас. Поэтому призываю подходить к этому вопросу ответственно", – сказал аким города.

В рамках мероприятия была организована концертная программа с участием казахстанских эстрадных звезд. Среди них Кайрат Нуртас, Shiza и группа "Алатау серілері".

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Также в мероприятии активно приняли участие известные представители различных сфер общества, которые высказались в поддержку новой Конституции. Среди них спортивные звезды Айбек и Нурбек Оралбай, Махмут и Торехан Сабырхан, Арман Оспанов, айтыскер Нурлан Есенкулов, участник команды "Миллион" Канат Тасхан и другие.

Участник команды "Миллион" Канат Тасхан подчеркнул, что новая Конституция является важным документом, определяющим будущее страны.

"Новая Конституция – это важный документ, задающий направление развития нашей страны. В ней предусмотрены изменения, направленные на укрепление справедливости и верховенства закона. Поэтому призываю всех принять участие в референдуме 15 марта и поддержать новую Конституцию", – отметил он.

Айтыскер Нурлан Есенкулов также подчеркнул, что новая Конституция способствует укреплению стабильности и справедливости в обществе, и призвал граждан активно участвовать в референдуме.

"Развитие страны и укрепление единства в обществе зависит от активности каждого гражданина. Новая Конституция – важный шаг в этом направлении", – сказал Нурлан Есенкулов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Вратарь футбольного клуба "Ордабасы" Бекхан Шайзада отметил, что новая Конституция станет основой для устойчивого развития страны.

"Поддержка болельщиков всегда придает нам силы. Поддержка инициатив, направленных на развитие страны, также важна. Я уверен, что новая Конституция служит будущему Казахстана", – сказал Бекхан Шайзада.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Для зрителей были организованы различные развлекательные программы и интерактивные игры. Победителям розыгрышей вручили мобильные телефоны и игровые консоли PlayStation, а главным призом вечера стал автомобиль. В завершение мероприятия на территории стадиона состоялись фейерверк и лазерное шоу.

Елена Беляева
Елена Беляева
