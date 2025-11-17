#АЭС в Казахстане
Общество

Гражданина Китая наказали за некорректное поведение в аэропорту Астаны

транспортная полиция в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 18:00 Фото: ДП на транспорте
В международном аэропорту Астаны гражданин Китая нарушил общественный порядок, за что его привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте 17 ноября 2025 года рассказали, что во время патрулирования на втором этаже в зале ожидания внутренних авиарейсов полицейские увидели, как 47-летний гражданин Китайской Народной Республики совершал действия, нарушающие нормы общественного поведения, – сморкался в неположенном месте, проявив этим неуважение к окружающим и загрязняя помещения общего пользования.

"Транспортными полицейскими правонарушитель был привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования. Департамент полиции на транспорте напоминает, что соблюдение правил общественного порядка и санитарных норм является обязанностью каждого", – отметили в полиции.

Всего с начала года Департаментом полиции на транспорте за совершение различных правонарушений к ответственности привлечены 80 886 человек, из них 7 049 – за загрязнение мест общего пользования.

Ранее в транспортной полиции рассказали, какие правонарушения происходят в поездах Казахстана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
