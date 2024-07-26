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Законодательство РК

Иностранца депортируют из Казахстана за непристойное поведение в Астане

иностранца депортировали за непристойное поведение, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 19:40 Фото: Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны
26 июля Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрены два дела в отношении правонарушителя за непристойное поведение в общественном месте и за нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, находясь в общественном месте, иностранец "демонстрировал непристойное поведение в отношении незнакомой женщины". Кроме того, правонарушитель работал на строительном объекте без разрешения на работу.

"Своими действиями правонарушитель проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок. (...) Обстоятельства совершенных правонарушений подтверждаются материалами дела, протоколами об административных правонарушениях, рапортом сотрудника полиции и видеозаписями", – рассказали в пресс-службе суда.

Постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении адмправонарушений:

  • по ч. 1 ст. 434 КоАП применен адмарест сроком на 15 суток;
  • по ч. 1 ст. 517 КоАП выдворен за пределы РК.
"Судом меры взыскания назначены с учетом степени и характера совершенных деяний, отрицательно влияющих на общественность и направленных на проявление неуважения к обществу", – заявили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что из Алматы депортировали африканцев.

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