Иностранца депортируют из Казахстана за непристойное поведение в Астане

Фото: Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны

26 июля Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрены два дела в отношении правонарушителя за непристойное поведение в общественном месте и за нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, находясь в общественном месте, иностранец "демонстрировал непристойное поведение в отношении незнакомой женщины". Кроме того, правонарушитель работал на строительном объекте без разрешения на работу. "Своими действиями правонарушитель проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок. (...) Обстоятельства совершенных правонарушений подтверждаются материалами дела, протоколами об административных правонарушениях, рапортом сотрудника полиции и видеозаписями", – рассказали в пресс-службе суда. Постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении адмправонарушений: по ч. 1 ст. 434 КоАП применен адмарест сроком на 15 суток;

по ч. 1 ст. 517 КоАП выдворен за пределы РК. "Судом меры взыскания назначены с учетом степени и характера совершенных деяний, отрицательно влияющих на общественность и направленных на проявление неуважения к обществу", – заявили в суде. Постановление не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что из Алматы депортировали африканцев. Читайте также Женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области Хозпостройка вспыхнула возле частного дома в Алматинской области

Следите за новостями zakon.kz в: