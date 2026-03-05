#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
События

Миллионы тенге ущерба по ОСМС: директор частных стоматологий подозревается в мошенничестве

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 5 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе агентства:

"Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)".

Однако, по данным АФМ, подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему Damumed заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи.

"Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью", – следует из релиза агентства.

В результате, как уточнили в АФМ, выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.

"Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге. С санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщили в пресс-службе агентства.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 09:19
Подпольная "криптоимперия": в Казахстане прокрутили 3,5 млрд тенге

3 марта 2026 года в АФМ заявили об аресте предполагаемого организатора организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся на территории Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого
09:44, 13 февраля 2026
Ущерб на 620 млн тенге: в АФМ заявили о задержании в Алматы подозреваемого
2 квартиры, 2 дома, участок и 2 премиум-авто: казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на кредитах под 120%
10:11, 27 февраля 2026
2 квартиры, 2 дома, участок и 2 премиум-авто: казахстанец заработал 1,8 млрд тенге на кредитах под 120%
Арест на квартиру, подписка о невыезде: в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог
11:29, 25 февраля 2026
Арест на квартиру, подписка о невыезде: в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
10:03, Сегодня
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
09:53, Сегодня
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
09:33, Сегодня
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: