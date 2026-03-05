Миллионы тенге ущерба по ОСМС: директор частных стоматологий подозревается в мошенничестве

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 5 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе агентства:

"Директор частных стоматологических клиник заключил с НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)".

Однако, по данным АФМ, подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему Damumed заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи.

"Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью", – следует из релиза агентства.

В результате, как уточнили в АФМ, выявлено 4597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.

"Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге. С санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщили в пресс-службе агентства.

Иная информация, как пояснили в АФМ, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

