Общество

Арест активов на 10 млн долларов и участка: раскрыты детали дела финпирамиды "Амир Капитал"

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", сообщает Zakon.kz.

Подробностями о финпирамиде с международным охватом сегодня, 25 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе агентства:

"Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet".

Полученные средства, по данным АФМ, "перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам".

"В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников. В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен", – отметили в пресс-службе агентства в четверг.

Как отмечается, получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов, а также земельный участок в Алматинской области.

"Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 10:13
Элитные авто на 600 млн тенге – что приобрели на незаконно выведенные из ЕНПФ деньги

24 сентября 2025 года в АФМ прокомментировали дело семьи блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
