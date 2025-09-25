Арест активов на 10 млн долларов и участка: раскрыты детали дела финпирамиды "Амир Капитал"
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", сообщает Zakon.kz.
Подробностями о финпирамиде с международным охватом сегодня, 25 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе агентства:
"Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet".
Полученные средства, по данным АФМ, "перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам".
"В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников. В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен", – отметили в пресс-службе агентства в четверг.
Как отмечается, получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов, а также земельный участок в Алматинской области.
"Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
