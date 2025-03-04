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Политика

Что рассказал новый аким Туркестанской области на приеме у Токаева

Что рассказал новый аким Туркестанской области на приеме у Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 14:57 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области. Глава государства поставил перед Нуралханом Кушеровым ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении пресс-службы Акорды за 4 марта 2025 года, в докладе акима прозвучали следующие тезисы:

  • Исламский банк развития одобрил финансирование 24 ирригационных проектов на 135,5 млрд тенге;
  • в целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих шести районов ведется строительство водохранилища "Бәйдібек ата";
  • в хлопково-текстильном секторе планируется реализация пяти проектов на 197 млрд тенге;
  • начато строительство крахмало-паточного завода;
  • внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства;
  • в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы;
  • будут введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи;
  • природный газ проведут в 45 населенных пунктов.

Также отмечено, что Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне, 3 марта, законе "Об особом статусе города Туркестана".

Закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

Что касается Кушерова, он возглавил регион 6 января 2025 года. На данный момент он самый молодой аким области. Ему 40 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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