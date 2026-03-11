#Референдум-2026
События

Кырыкбаев: Новая Конституция – квинтэссенция системных и последовательных реформ и идей президента

обсуждение новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:12 Фото: Общенациональная коалиция
Помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев на встрече с жителями Астаны, среди которых были представители рабочих профессий, научной и творческой сфер, спортсмены, лидеры молодежных организаций, назвал автора и вдохновителя новой Конституции.

Как отметил Кырыкбаев, глава государства, предложив новую Конституцию, фактически изменил философию конституционного развития страны.

"Важно понимать, что автором и вдохновителем новой Конституции является сам глава государства. Его огромный опыт государственного строительства и многолетняя работа в международных организациях позволили сформировать современное видение конституционного развития страны. Президент лично работал над положениями проекта", – отметил Кырыкбаев.

Он подчеркнул, что проект нового Основного закона вобрал в себя ключевые идеи и реформы, которые президент последовательно продвигает с 2019 года.

"Такие принципы, как "Закон и порядок", "Таза Қазақстан", "Справедливый Казахстан", "Адал азамат" и другие – все это нашло отражение в проекте новой Конституции. Фактически она стала квинтэссенцией политического курса, реализуемого главой государства с 2019 года", – сказал он.

обсуждение новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:12

Фото: Общенациональная коалиция

По словам Кырыкбаева, контуры будущей реформы были обозначены президентом задолго до начала разработки проекта.

"Речь идет об укреплении национального суверенитета, закреплении модели сменяемости власти, усилении экологической ответственности и формировании более человекоцентричной системы государственного управления", – пояснил он.

По его мнению, именно этим объясняется широкая общественная поддержка проекта.

"Граждане видят в новой Конституции логическое продолжение курса реформ последних лет, в рамках которого концепт "Справедливый Казахстан" утверждается как ключевая идеологическая рамка развития страны. Поэтому поддержка проекта – это поддержка позитивных изменений и дальнейшего укрепления казахстанской государственности", – резюмировал Кырыкбаев.

Он отметил, что по результатам опроса, проведенного Институтом общественного развития Казахстана, 89,2% населения поддерживают проект новой Конституции.

обсуждение новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 13:12

Фото: Общенациональная коалиция

Также на встрече, проходившей в интерактивном формате (свободный обмен мнениями), выступили представители экспертно-аналитического сообщества, депутаты Мажилиса, лидеры молодежных движений, представители креативных индустрий, которые отметили своевременность реформ и выразили поддержку проекту новой Конституции.

Айсулу Омарова
