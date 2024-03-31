Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух областях Казахстана взорвали реки для предотвращения ледовых заторов

взрывные работы на реках, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 21:01 Фото: скриншот видео
В Карагандинской и Северо-Казахстанской областях взорвали реки для предотвращения ледовых заторов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, 31 марта в Акжарском районе СКО проведены взрывные работы на реке Карасу вблизи села Кулыколь. Общая площадь дробления льда составила 800 кв. м.

Кроме того, профилактические взрывные работы провели сегодня на трех участках реки Кундызды Нуринского района Карагандинской области. Общая площадь дробления льда – 8 тыс. кв. м.

Кадрами поделились в региональном департаменте по ЧС.


Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана на 1 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

угроза схода лавины
Две трассы закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин
штормовое предупреждение
Туман, гололед и дожди ожидаются в шести областях Казахстана 1 апреля
стационарный телефон
Опубликованы номера колл-центров по регионам для пострадавших от паводков
Елена Беляева
МЧС РК Карагандинская область Северо-Казахстанская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
закрытые дороги
Три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: