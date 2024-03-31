В двух областях Казахстана взорвали реки для предотвращения ледовых заторов

В Карагандинской и Северо-Казахстанской областях взорвали реки для предотвращения ледовых заторов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, 31 марта в Акжарском районе СКО проведены взрывные работы на реке Карасу вблизи села Кулыколь. Общая площадь дробления льда составила 800 кв. м.

Кроме того, профилактические взрывные работы провели сегодня на трех участках реки Кундызды Нуринского района Карагандинской области. Общая площадь дробления льда – 8 тыс. кв. м.

Кадрами поделились в региональном департаменте по ЧС.





Ранее сообщалось, что в шести областях Казахстана на 1 апреля объявлено штормовое предупреждение.