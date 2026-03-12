Не выходили на работу, но получали зарплату: отменена амнистия в отношении экс-директора ТОО "КАЖсервис"

В Восточно-Казахстанской области завершено рассмотрение уголовного дела о фиктивном трудоустройстве в филиале ТОО "КАЖсервис", который занимался содержанием республиканских автодорог. Подробности 12 марта 2026 года раскрыли в Главной транспортной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что бывший директор предприятия оформлял работников, которые фактически не выходили на работу, однако получали заработную плату. Табели учета и финансовые документы утверждались по просьбам должностных лиц и их родственников.

"Суд первой инстанции необоснованно применил к подсудимому амнистию, однако по ходатайству транспортной прокуратуры апелляционная инстанция отменила это решение. Виновное лицо осуждено, причиненный государству ущерб взыскан в полном объеме. Приговор вступил в законную силу". Главная транспортная прокуратура

Ранее сообщалось, что казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.