События

Не выходили на работу, но получали зарплату: отменена амнистия в отношении экс-директора ТОО "КАЖсервис"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:19 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области завершено рассмотрение уголовного дела о фиктивном трудоустройстве в филиале ТОО "КАЖсервис", который занимался содержанием республиканских автодорог. Подробности 12 марта 2026 года раскрыли в Главной транспортной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что бывший директор предприятия оформлял работников, которые фактически не выходили на работу, однако получали заработную плату. Табели учета и финансовые документы утверждались по просьбам должностных лиц и их родственников.

"Суд первой инстанции необоснованно применил к подсудимому амнистию, однако по ходатайству транспортной прокуратуры апелляционная инстанция отменила это решение. Виновное лицо осуждено, причиненный государству ущерб взыскан в полном объеме. Приговор вступил в законную силу".Главная транспортная прокуратура

Ранее сообщалось, что казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
