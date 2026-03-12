#Референдум-2026
События

Казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы

Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау. Детали расследования озвучили Zakon.kz в региональном Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Известно, что осужденный Толовов Э. Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии.

Интересно, но для реализации схемы он приобрел из России 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.

"Добытые цифровые активы Толовов аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы BinancePool и Litecoinpool.org. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге", – говорится в пояснении АФМ за 12 марта 2026 года.

Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.

В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 10:26
АФМ накрыло 17 майнинг-ферм с ущербом в 1,3 млрд тенге

Также мы уже рассказывали, что 7,7 млрд тенге принесла в бюджет Казахстана индустрия цифровых активов в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
