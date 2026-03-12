Казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы
Известно, что осужденный Толовов Э. Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии.
Интересно, но для реализации схемы он приобрел из России 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.
"Добытые цифровые активы Толовов аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы BinancePool и Litecoinpool.org. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге", – говорится в пояснении АФМ за 12 марта 2026 года.
Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.
В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Материал по теме
Также мы уже рассказывали, что 7,7 млрд тенге принесла в бюджет Казахстана индустрия цифровых активов в 2025 году.