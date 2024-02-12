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Дорожников уволили за ненадлежащее содержание трасс в СКО

Дорожников уволили за ненадлежащее содержание трасс в СКО Фото: gov.kz
В Северо-Казахстанской области за ненадлежащее содержание дорог уволены работники дорожных служб. Об этом рассказали в Главной транспортной прокуратуре 12 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Надзорные мероприятия показали, что работа дорожных служб не обеспечивает должную защиту дорог от воздействия метеорологических факторов.

"Северо-Казахстанской транспортной прокуратурой в территориальных филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" установлена нехватка снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняли дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несли прямую угрозу безопасности его участникам", – говорится в сообщении.

Результаты аналогичного анализа состояния законности, проведенного Шымкентской транспортной прокуратурой, также свидетельствуют об отсутствие необходимого количества дорожной техники для содержания республиканских дорог Туркестанской области.

"Как следствие, запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент – Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года (порядка 50 автотранспортных средств "застряли" на трассах)".Главная транспортная прокуратура

Для устранения выявленных нарушений прокуратурами внесены представления в адрес Национального оператора по управлению автомобильными дорогами АО "НК "ҚазАвтоЖол".

"По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖсервис". По другому – оказывающим услуги подрядчикам наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге".Главная транспортная прокуратура

Кроме того, после вмешательства транспортных прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" проводятся мероприятия, направленные на приобретение 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.

На постоянном контроле органов транспортной прокуратуры остаются вопросы полноты принимаемых уполномоченными органами и организациями мер по содержанию автомобильных дорог международного и республиканского значения в зимний период.

2 февраля 2024 года стало известно, что Антикор выявил дефекты на участке международной трассы. Подробности по ссылке.

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