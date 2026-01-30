#Казахстан в сравнении
Нормы, касающиеся однопалатного Парламента, определены в проекте новой Конституции

Нормы, посвященные модели однопалатного Парламента и обновленной системе государственных органов, включены в несколько разделов проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 января 2026 года, заявил заместитель председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов, выступая на очередном заседании Конституционной комиссии.

Он уточнил, что нормы, касающиеся однопалатного Парламента, сосредоточены в четвертом разделе "Курултай". В нем закреплены полномочия законодательного органа, а также существенно обновлены статьи, регулирующие сессии Курултая и организацию его деятельности.

"Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье".Бакыт Нурмуханов

Пятый раздел проекта Конституции посвящен правительству.

"В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении", – подчеркнул он.

Шестой раздел, по словам Бакыта Нурмуханова, состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі:

"Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции".

Отдельный, седьмой раздел посвящен Конституционному Суду.

Бакыт Нурмуханов отметил, что положения, регулирующие состав Суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранены.

При этом четко определена миссия Конституционного Суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.

В Казахстане презентовали проект новой Конституции

Также мы рассказывали, что в проекте нового Основного закона обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Читайте об этом по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
