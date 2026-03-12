2 млрд тенге штрафа взыскали с КПО: названа причина

Специализированной природоохранной прокуратурой Западно-Казахстанской области проанализирована деятельность "Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.", по результатам которой компанию оштрафовали на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО:

"Вышеуказанная компания осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны. По результатам анализа внесено представление в уполномоченный орган. Департаментом экологии в отношении КПО б.в. составлен протокол по ст. 328 КоАП РК и наложен штраф в 2 млрд тенге. Штраф взыскан".

15 января 2026 года стало известно, что экологические нарушения выявлены в деятельности ГКП "Алматы Су". В прокуратуре Алматинской области сообщили, что предприятие привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге.