Экологический скандал со сточными водами под Алматы: предприятие оштрафовали на 14 млн тенге

Прокуратура Илийского района выявила экологические нарушения в деятельности ГКП "Алматы Су", сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 января 2026 года заявили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области:

"Одна из проблем, вызывающих обеспокоенность жителей Илийского района, – устойчивый неприятных запах от городских сточных систем, ведущих к водоему "Сорбулак". Указанные сети находятся на балансе ГКП "Алматы Су". Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства".

Так, согласно предоставленной информации, из 48 отобранных проб в 21 – зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.

"При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания. По акту надзора прокуратуры Илийского района Департамент экологии привлек ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, как отметили в надзорном органе, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.

"В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений. Прокуратура продолжит контроль за реализацией предписанных мер и соблюдением экологических требований", – заключили в пресс-службе.

В октябре 2025 года стало известно, что 120 млн тенге выделили на исследования воды в алматинском Сорбулаке. По данным премьер-министра Олжаса Бектенова, алматинские аграрии смогут использовать воду из Сорбулака в 2027 году.