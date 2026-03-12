#Референдум-2026
События

Краснокнижную кошку застали за охотой в Мангистау

Хищная кошка , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 18:34 Фото: pixabay
Охотившегося в степи каракала заметил проезжавший мимо местный житель, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как хищник в характерной позе готовится к нападению на добычу.

Однако автор видео, подъехав к дикой кошке на автомобиле слишком близко и громко посигналив, спугнул ее.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков подтвердил, что на видео запечатлен краснокнижный каракал.

"Это каракал во всей своей красе. В наших степях обитает туркменский подвид этого хищника, который считается самым крупным среди всех видов. В Казахстане он встречается только в Мангистауской области и занесен в Красную книгу. По последним оценкам, в мире насчитывается не более 300 особей туркменского каракала, возможно, немного больше или меньше, поэтому этот вид нуждается в особой охране", – пояснил Адильбек Козыбаков изданию Lada.kz.

Эколог также отметил: видео говорит о том, что ситуация с численностью каракала в регионе не столь критическая. Он добавил, что в Мангистауской области лично фиксировал его на фотоловушки буквально год назад.

А ранее администрация Устюртского государственного природного заповедника, расположенного в Мангистау, опубликовала кадры фотоловушки и поделилась интересными фактами о каракале.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
