Редкий хищник пустынь Казахстана попался в объектив

Администрация Устюртского государственного природного заповедника, расположенного в Мангистау, опубликовала кадры фотоловушки и поделилась интересными фактами о каракале, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, стоит отметить, каракал – редкий хищник Устюртского заповедника.

Это своеобразная пустынная кошка, единственный представитель одноименного подрода в мировой фауне.

Согласно данным ученых, в Казахстане обитает в пределах Мангистау на Устюрте, полуостровах Бузачи, Мангышлак, Тюбкараган, в крупных песчаных массивах – Карынжарык, Туесу, Бостанкум, Сам, Матайкум и др.

Хищник ведет преимущественно ночной образ жизни. Основной пищей являются песчаные зайцы и грызуны. Иногда питается молодняком джейрана и ягнятами устюртского архара. Беременность около 70 дней, молодняк появляется в начале апреля, в выводке 3-4 котенка.

У него также есть враги, к ним можно отнести волков и сторожевых собак.

Название "каракал" происходит от тюркского кара кулак – "черное ухо", так как задняя сторона ушей у этих кошек черная. В Северной Африке каракала также называют берберийской рысью.

Также известно, что каракал способен долгое время обходиться без воды, получая жидкость из съеденной добычи. Подобно леопарду, каракал затаскивает убитую дичь на деревья, чтобы спрятать ее от других хищников.

