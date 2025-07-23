Туркестан: советник президента посетила природные парки и заповедники

Сегодня, 23 июля 2025 года, Кентау с рабочим визитом посетила советник президента Казахстана – специальный представитель по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова.

В рамках визита советник вместе с заместителем акима области Ертаем Алтаевым посетила Каратауский государственный природный заповедник. Сотрудники заповедника доложили о проводимой работе и предоставили сведения о биоразнообразии и природных богатствах территории, находящейся под охраной.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В заповеднике произрастает 1221 вид растений, из которых 59 занесены в Красную книгу. Из обитаемых здесь 127 видов птиц 12 занесены в Красную книгу, из 1345 видов беспозвоночных – 16. Один из пяти видов казахстанских архаров – каратауский – обитает именно в этом заповеднике.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Зульфия Сулейменова отметила, что в соответствии с поручением главы государства сохранение биоразнообразия является задачей национального значения. Кроме того, в Казахстане создается Международный фонд защиты биоразнообразия. Эта инициатива придаст новый импульс усилению деятельности заповедников и развитию экотуризма.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Советник также посетила историческое место в заповеднике – "Хан тағы", ознакомилась с работой лаборатории, пообщалась с сотрудниками заповедника. В лаборатории хранятся редкие насекомые и проводятся научные исследования.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этот же день Зульфия Сулейменова посетил парк Жастар в Туркестане и государственный региональный природный парк "Сырдарья-Туркестан", где ознакомилась с проводимой работой.