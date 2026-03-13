Казахстан на пороге конституционных перемен: референдум, права женщин и борьба с домашним насилием

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, которая возглавляет делегацию страны на 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке, в интервью Службе новостей ООН рассказала о предстоящем в стране референдуме по проекту новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

По словам Азимовой, Конституционная реформа имеет для страны особое значение.



"Новая Конституция – это, по сути, подтверждение государственной зрелости и тех международных обязательств, которые Казахстан принял", – отметила она.

Одним из ключевых принципов, сохраняемых в проекте Конституции, остается признание международных договоров частью действующего права страны. Казахстан ратифицировал ряд международных документов в сфере прав человека и гендерного равенства, включая соглашения, принятые в рамках ООН.

"Международные договорные обязательства остаются частью действующего права в Республике Казахстан", – подчеркнула Азимова.

По ее словам, это означает, что международные стандарты в области прав человека продолжают играть важную роль в формировании национального законодательства.

Говоря о современных вызовах в сфере гендерного равенства, Азимова отметила, что Казахстан постепенно переходит от политики, ориентированной исключительно на поддержку уязвимых групп, к более широкому подходу, признающему активную роль женщин в развитии общества.

"Сегодня мы должны говорить не только об уязвимости женщин и девочек, но и о том, какой вклад они могут внести в развитие страны и мирового сообщества", – сказала она.

Одним из заметных изменений последних лет стала отмена списка профессий, ранее ограниченных для женщин.

"Сегодня в Казахстане этого списка нет", – сказала Азимова, добавив, что теперь государственная политика сосредоточена на обеспечении безопасных условий труда для всех работников вне зависимости от пола.

Особую роль в обеспечении равных прав играет Конституционный суд Казахстана.

Азимова рассказала о конкретном деле, которое стало важным прецедентом. В суд обратился мужчина, воспитывавший ребенка с проблемами здоровья и желавший воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком. Однако действующее законодательство предусматривало такие гарантии только для матерей. Конституционный суд признал эту норму несправедливой и постановил, что родители должны иметь равные права.

В результате законодательство было изменено, и теперь как мать, так и отец могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком и соответствующими социальными гарантиями.

Этот пример, по словам Азимовой, показывает, как судебная система может способствовать укреплению гендерного равенства на практике.

Особое внимание в Казахстане уделяется проблеме домашнего насилия.

В стране действует отдельный закон о профилактике бытового насилия, направленный на предупреждение и защиту пострадавших. Кроме того, недавно были внесены изменения в уголовное законодательство, касающиеся похищения женщин для принуждения к браку.

В проекте новой Конституции также закреплено положение о том, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины. Это положение призвано подчеркнуть необходимость свободного и осознанного согласия при вступлении в брак.

По словам Азимовой, государственная политика Казахстана посылает обществу ясный сигнал: насилие в отношении женщин недопустимо.

Как отметила Азимова, если граждане поддержат проект новой Конституции на референдуме, Конституционный суд получит дополнительные функции.

Одной из задач станет контроль за тем, чтобы принимаемые законы и нормативные акты соответствовали не только буквальному тексту Конституции, но и ее духу и принципам. Это, по словам Азимовой, позволит укрепить верховенство права и обеспечить более последовательную реализацию конституционных норм.

По словам Азимовой, ключевая задача государства – не только принимать законы, но и обеспечивать их реальное применение в жизни. Предстоящий референдум станет важным этапом в этом процессе и может определить дальнейшее развитие правовой системы страны, включая защиту прав женщин и борьбу с насилием.



