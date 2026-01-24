#Казахстан в сравнении
Политика

Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы

Фото: akorda.kz
В Казахстане сегодня, 24 января 2026 года, проходит первое заседание Комиссии по конституционной реформе. Глава Конституционного суда Эльвира Азимова, возглавляющая комиссию, озвучила ключевые цели и задачи, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, на данный момент, помимо членов рабочей группы, от граждан поступило более 2 тысяч предложений.

"Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий".Эльвира Азимова

Также она уточнила, что предложенные президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному парламенту – Курултаю, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки.

"Казахстан вступает в новый этап политической модернизации. Главой государства четко обозначено, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общества в управлении государством". Эльвира Азимова

В продолжение сказано, что свои инициативы по Конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

"Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации. В состав Комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ – все те, кто в совокупности отражает многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества".Эльвира Азимова

Перед Конституционной комиссией, заявила Азимова, стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 14:06
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе

О том, чем будет заниматься Комиссия и кто в ее составе, можно узнать по этой ссылке.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: