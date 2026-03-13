#Референдум-2026
События

Зачем забивать "гвозди микроскопом"?! – президент раскритиковал темпы цифровизации в Казахстане

президент РК Касым-Жомарт Токаев, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 16:09 Фото: akorda.kz
В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan. Об этом 13 марта 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что в рамках текущего Года цифровизации и искусственного интеллекта государственным структурам предстоит провести значительную работу. По его словам, ключевая цель – обеспечить масштабное внедрение передовых технологий и ИИ во все сферы жизни страны.

"В первую очередь, необходимо создавать благоприятную институциональную, правовую и деловую среду. Казахстан одним из первых в мире внедрил гибкое и современное цифровое регулирование. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон "Об искусственном интеллекте". Однако это лишь начало масштабного пути, и мы не должны на этом останавливаться. Мир вошел в эпоху динамичных технологических изменений. Об этом вам хорошо известно. Наука, образование и технологии развиваются высокими темпами, а значит и нормативная база требует оперативного обновления. Одним словом, надо сформировать единое, понятное каждому гражданину определение цифрового государства. Стратегия Digital Qazaqstan должна базироваться на реальных потребностях граждан и бизнеса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом, по его мнению, существует ряд актуальных вопросов, требующих оперативного решения.

"Необходимо обеспечить ускоренную цифровизацию деятельности государственного аппарата. В настоящее время более 90% государственных услуг переведены в онлайн-формат. Межведомственные информационные системы не интегрированы в сквозные процессы. В приоритете должны быть скорость и качество на всех этапах. Как я уже говорил, нужно, чтобы бегали данные, а не люди", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что в стратегии Digital Qazaqstan необходимо сделать акцент на кардинальной перестройке внутренних процессов и устранении избыточных согласований.

"Цифровизация и бюрократия "несовместимы" как "лед и пламень". Необходимо работать по-новому, не пытаться подстраивать современные технологии под устаревшие бюрократические лекала. Зачем забивать "гвозди микроскопом"?! Современное цифровое государство обязано быть адаптивным к искусственному интеллекту, легко ориентироваться в массиве больших данных. Вы специалисты в этой новой, сложной сфере, во всяком случае, таковыми называетесь. Вам и карты в руки. Нам нужны результаты. Я постоянно читаю новости, касающиеся ИИ, он так стремительно развивается, что становится тревожно за цифровое будущее Казахстана. Мне кажется, что идет замедление всего процесса", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поставил перед правительством задачу обеспечить глубокую трансформацию госаппарата. Куратором и координатором данного процесса должно стать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ведомство до конца года должно показать пример и первым перейти на новый формат взаимодействия с гражданами, бизнесом и государственными органами.

Президент обратил внимание на необходимость дальнейшей реализации программы AI-Sana и поставил задачу достигнуть конкретных результатов в ее реализации.

Главе государства также представили цифровые решения Верховного суда и Судебной администрации, Национального банка и АО "Самрук-Казына"

Руководители государственных органов проинформировали Президента о текущей работе и планах по дальнейшей цифровой трансформации отраслей экономики и системы государственного управления.

Какие еще заявления сделал Касым-Жомарт Токаев на рабочем совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
