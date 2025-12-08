Акорда раскрыла детали телефонного разговора Токаева с президентом Палестины

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом 8 декабря 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы президенты отметили важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Палестиной, основанных на узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.

"Обсуждены перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних структур. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Президент Казахстана заявил о поддержке международных усилий, направленных на скорейшее установление прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы "два государства для двух народов".

Глава Палестины выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за неизменную поддержку его страны и народа, а также подчеркнул важную роль Казахстана в упрочении глобальной стабильности и безопасности.

"Глава нашего государства пригласил Махмуда Аббаса совершить визит в Астану в удобное для него время", – добавили в пресс-службе президента РК.

2 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял верховного судью Палестины, советника президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша. Тогда глава государства передал президенту Махмуду Аббасу теплые пожелания и приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.