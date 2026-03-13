#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
События

Долгожданное потепление ожидается в Алматы: погода на неделю

заморозки на траве, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:10 Фото: pexels
После мороза и снега в южной столице ожидается постепенное потепление. По данным синоптиков, в течение недели температура повысится и воздух прогреется до +14°С. В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

В Алматы в предстоящие дни сохранится преимущественно сухая погода с постепенным потеплением. По информации Гидрометцентра, с 14 по 20 марта в городе ожидается переменная облачность.

Как отметил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, обширный антициклон будет влиять на погоду в Алматинской области на протяжении большей части недели.

"В городе Алматы ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Лишь днем 20 марта возможно выпадение осадков в виде дождя. В ночные и утренние часы в выходные дни и в начале недели возможны туманы", – отметил специалист.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -5-7°С до +1+3°С, днем от +4+6°С до +12+14°С.

По Алматинской области в выходные дни и в начале недели сохранится сухая морозная погода ночью, а днем воздух будет прогреваться на большей части до +5+10°С. Во второй половине недели неустойчивый характер погоды ожидается на юге и в горных районах области.

"В южных районах области местами пройдут дожди, а в горных районах прогнозируются смешанные осадки: ночью в виде снега, а днем дождь с переходом в снег. В южных и горных районах области в течение прогнозируемого периода погодные условия будут способствовать формированию местами туманов", – сказал синоптик.

Во второй половине недели температура воздуха на большей части территории области повысится в ночные часы до 0+5°С, днем до +12+17°С. На севере и в горных районах области температура воздуха ночью -3-8°С, днем +2+7°С, добавил Даулет Кисебаев.

Так, в субботу, 14 марта, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -5-7°С, днем потеплеет до +4+6°С.

В воскресенье, 15 марта, характер погоды существенно не изменится – переменная облачность, без осадков, ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью -4-6°С, днем +5+7°С.

В понедельник, 16 марта, осадков также не прогнозируется. Ночью возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

Со вторника начнется заметное потепление. 17 марта при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью возможен туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем порывы могут составить 15 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

В среду, 18 марта, сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, временами порывы до 15 м/с. Ночью -1+1°С, днем термометры покажут уже +10+12°С.

В четверг, 19 марта, прогнозируется дальнейшее повышение температуры. При переменной облачности осадков не будет. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

В пятницу, 20 марта, в городе сохранится переменная облачность, однако днем возможен дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

Вместе с тем синоптики также объявили штормовое предупреждение: с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта на юге, в предгорных и горных районах Алматинской области ожидаются туман и усиление ветра.

В Алматы ночью и утром 14 марта также прогнозируется туман. В горных районах Иле-Алатау возможны порывы ветра до 18 м/с.

Ранее синоптики предупредили жителей нескольких регионов об осадках. Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду без существенных осадков на большей части территории республики. Только на севере и востоке Казахстана с уходящей ложбиной циклона пройдет ночью снег, днем – осадки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Прогноз погоды в Алматы на неделю: грозы и долгожданное потепление
Временное потепление и осадки: погода в Алматы на неделю
В Алматы за неделю вновь потеплеет до +24°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: