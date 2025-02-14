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События

Временное потепление и осадки: погода в Алматы на неделю

прогноз погоды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:57 Фото: Zakon.kz
Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в южной столице ожидается повышение температуры до +9°. В течение недели будут наблюдаться туман и гололед. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 15 по 21 февраля 2025 года, столбик термометров будет подниматься до плюсовых значений даже в ночные часы. По большей части утром будет туманно, а на дорогах скользко. 

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

16 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

17 февраля: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

18 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

21 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1°С+1°С, днем +7+9°С.

Ранее синоптики рассказали, что территорию республики накроет новый циклон, который принесет не только осадки и ветер, но и долгожданное тепло.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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