События

Новая прогрессивная Конституция – основа нашего единства: замакима области встретился с молодежью Атырау

студенты, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 19:36 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов провел встречу с молодежью региона и журналистами на тему "Новая прогрессивная Конституция – основа нашего единства".

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и роль молодежи в обществе, а также ряд актуальных проблем региона.

В ходе встречи была отмечена важность новой Конституции, ее влияние на демократические преобразования в стране и развитие гражданского общества. Кроме того, участники обсудили нововведения, реализуемые в рамках конституционных реформ, а также возможности, которые они открывают для молодежи.

Во время встречи заместитель главы региона выслушал инициативы и мнения молодежи по актуальным общественным темам, отметив, что их предложения имеют важное значение для развития региона. Мероприятие прошло в свободном формате.

В частности, были затронуты вопросы развития спорта в Атырауской области и всесторонней поддержки молодых спортсменов, обеспечения молодых семей жильем, создания специальной площадки для талантливой и одаренной молодежи, а также тема поддержки и развития сферы культуры.

Дарын Шамуратов высоко оценил активность и инициативность молодежи, подчеркнув, что их идеи могут оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Подобные встречи планируется проводить и в дальнейшем.

