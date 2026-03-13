Общественность Алматы поддержала референдум на встрече с акимом города
Мероприятие прошло в Доме дружбы, объединив экспертов, ученых и представителей общественных организаций.
Фото: пресс-служба Общенациональной коалиции по городу Алматы
Открывая встречу, глава города отметил, что Основной закон должен соответствовать требованиям времени и обновляться в ответ на запросы общества.
"Государство и общество постоянно развиваются, а новые исторические условия, глобальные изменения и экономические трансформации требуют новых подходов к управлению страной. Как сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, новая Конституция открывает путь технологическому прогрессу, развитию искусственного интеллекта и масштабной цифровизации. Это будет способствовать становлению нашей страны как справедливого и процветающего государства," – подчеркнул Дархан Сатыбалды.
По его словам, конституционные изменения – это всегда не только обновление норм и институтов, но и важный этап осмысления обществом собственной ответственности за будущее страны.
"Сегодня государство последовательно выстраивает более открытую модель взаимодействия с гражданами, где важную роль играет общественный диалог, экспертная оценка и активная позиция профессионального сообщества", – отметил аким города.
Дархан Сатыбалды подчеркнул, что в Алматы ведется широкая разъяснительная работа по вопросам конституционных реформ: проходят экспертные дискуссии, встречи в вузах и научных центрах, диалоговые площадки с жителями, молодежью и НПО. Информационная работа продолжается и в медиапространстве – публикуются разъяснительные материалы и мнения экспертов.
Участники круглого стола поддержали конституционные реформы, отметив, что обновление Основного закона важно для развития общественного диалога и современной правовой системы.
Президент Национальной академии наук РК Акылбек Куришбаев отметил, что проект новой Конституции способен придать дополнительный импульс научно-технологическому развитию страны.
"Внедрение новых технологий и укрепление интеллектуального потенциала создают основу для долгосрочного развития государства", – сказал он.
Председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов сообщил о поддержке инициативы со стороны писательского сообщества, подчеркнув ее значение для развития культуры и духовной сферы.
От имени молодежи выступила координатор объединения студенческих лидеров G-35 Мариям Дуанбек. По ее словам, проект новой Конституции создает дополнительные возможности для развития образования, науки и самореализации молодого поколения.