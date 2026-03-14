Вторая жизнь вещей: предпринимательница из Темиртау учит экологичному потреблению

Юбка из обрезков ткани, украшения из кожаных сапог – в Темиртау предпринимательница Галина Кривец реализует социально-творческий проект по апсайклингу, превращая старые вещи в новые изделия. Она также обучает этому ремеслу детей и взрослых, сообщает Zakon.kz.

Проект удалось запустить благодаря безвозмездному государственному гранту в размере 400 МРП, который предпринимательница получила как мать ребенка с инвалидностью.

История Галины Кривец – пример того, как творческая идея может превратиться в социально значимый проект. В ее мастерской старые вещи получают новую жизнь, а участники – возможность приобрести полезные навыки и попробовать себя в творчестве.

Фото: акимат Карагандинской области

По словам Галины, сама идея появилась задолго до того, как она узнала термин "апсайклинг". Раньше она просто переделывала старые вещи для себя и семьи.

"Честно говоря, я долгое время не знала, что это называется апсайклингом. Я просто всегда переделывала вещи. Еще лет в тринадцать у меня была вельветовая юбка большого размера и жилетка. Я примеряла их на себя и постепенно ушивала, подгоняла по фигуре. Тогда я даже не пользовалась выкройками – просто пробовала и училась", – рассказывает женщина.

Первые вещи делала интуитивно – например, для цветов просто скручивала ткань, пробовала разные варианты, придумывала дизайн. Со временем увлечение превратилось в полноценное направление. Сейчас в мастерской работают с самыми разными материалами – от хлопковых тканей до кожи и экокожи. Из старых вещей создают украшения и аксессуары, декоративные элементы и интерьерные композиции.

"Мы стараемся показать, что вещь не обязательно выбрасывать, если она стала мала или уже не нравится. Если ткань в хорошем состоянии, ей можно дать вторую жизнь. Иногда достаточно немного фантазии. У меня, например, были сапоги с вышивкой. Когда они порвались, мне стало жалко их выбрасывать. Я вырезала вышитый элемент, обработала края – и получилось украшение, – говорит предпринимательница. – Необычные пуговицы или декоративные детали – их тоже можно использовать в новых изделиях. Мы на занятиях часто работаем именно так: берем старые вещи и превращаем их во что-то новое".

Участники проекта на занятиях учатся работать на швейной машинке, осваивают ручное шитье и базовые навыки создания изделий. Старые свитеры превращаются в игрушки или теплые следки, рубашки – в декоративные изделия и полезные бытовые вещи. Занятия посещают и дети, и взрослые. Самому юному участнику всего 8 лет. Для него задания подбирают с учетом интересов.

Отдельное направление работы – занятия с детьми с инвалидностью. Галина Кривец сама воспитывает такого ребенка, поэтому старается создавать доступную и поддерживающую среду.

"Для таких детей важен не столько сам процесс, сколько результат. Когда они видят итог своей работы, даже если сделали совсем небольшую часть, они очень радуются. Для них важно почувствовать, что у них получилось. Это помогает развивать уверенность и интерес к творчеству", – считает Галина.

По словам предпринимательницы, грант стал важной поддержкой на старте. Галина прошла обучение по программе "Бастау Бизнес", подготовила бизнес-план и смогла реализовать свою идею. На полученные средства приобрела швейное оборудование и необходимые инструменты. Сейчас мастерская постепенно расширяет деятельность и привлекает новых участников.

Развитие предпринимательства среди людей с инвалидностью и их опекунов остается одним из приоритетных направлений господдержки. В прошлом году в Карагандинской области для этой категории жителей было выделено 58 грантов на реализацию собственных проектов.