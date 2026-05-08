События

В Шымкенте акция "Таза Қазақстан" стала данью памяти героям и ветеранам

акция Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 20:34 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" были организованы масштабные работы по благоустройству и санитарной очистке города. Инициатива объединила вопросы экологии, патриотического воспитания молодежи и уважения к старшему поколению, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях приняли участие жители города, волонтеры, школьники и родители. В ходе акции были приведены в порядок историко-культурные объекты и памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Одним из ключевых объектов акции стал мемориальный комплекс "Даңқ". Активная молодежь и волонтеры очистили мраморные плиты с именами более 145 тыс. воинов, а также благоустроили территорию вокруг "Вечного огня".

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Работы по уборке и озеленению также прошли у памятников Героям Советского Союза Бауыржану Момышулы, Сабыру Рахимову и Алии Молдагуловой. Ученики школ №12 и №29 вместе с родителями очистили памятники и высадили цветы на прилегающих территориях. По словам организаторов, акция стала для молодежи настоящим уроком патриотизма и уважения к истории.

Директор школы №12 имени М. Горького Гульжан Омарова подчеркнула воспитательное значение мероприятия.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Наша главная цель – формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к истории и подвигам героев. Важно, чтобы дети узнавали о героизме не только из учебников, но и через реальные добрые дела. Школьники приняли участие в акции с большим энтузиазмом", – отметила она.

Аналогичные работы были проведены и у памятника Алии Молдагуловой. Ученица 8 класса Злата Самигулина поделилась своими впечатлениями.

"Поддерживать чистоту в городе – обязанность каждого гражданина. В преддверии Дня Победы мы посчитали своим долгом привести в порядок памятник Алии Молдагуловой, имя которой носит наша школа", – сказала школьница.

В преддверии праздника волонтеры и социальные работники также посетили труженицу тыла Галину Муртазину, оказав помощь по хозяйству. Директор центра, подведомственного городскому управлению занятости и социальной защиты населения Шымкента, Нуржан Толегенов отметил, что поддержка ветеранов будет продолжена на постоянной основе.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Труд и самоотверженность ветеранов – пример для молодого поколения. Подобные встречи помогают сохранить память об их подвиге и передать ее будущим поколениям", – подчеркнул он.

В свою очередь 89-летняя труженица тыла поблагодарила молодежь за внимание и призвала ценить мирную жизнь.

Еще одной важной площадкой акции стала гимназия №65 имени Ы. Алтынсарина, где состоялась встреча школьников с Почетным гражданином города, 92-летним Өркеном Абдреевым.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Будущее Казахстана – в руках образованной и трудолюбивой молодежи. Поэтому необходимо стремиться к знаниям и вносить вклад в развитие страны. Берите пример с героев-батыров, а также великих мыслителей Абая и Аль-Фараби", – обратился к учащимся ветеран.

Акция "Таза Қазақстан" в Шымкенте стала не только экологической инициативой, но и важным общественным движением, направленным на укрепление национальных ценностей, преемственности поколений и общественного единства.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
