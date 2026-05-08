Шторм, грозы и град: какие регионы Казахстана затронет штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 9 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области – дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается дождь, в центре области – небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

На западе, севере, востоке области Абай ожидается дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке, юге области – сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области временами сильный дождь, град, днем ожидаются дождь, гроза, в центре области временами сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. г. Актау: 9 мая днем ожидаются дождь, гроза. Туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на северо-западе области временами сильный дождь, град, днем на западе, юге, востоке области – дождь, гроза, град. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются дождь, гроза.

Ночью на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области – дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем – дождь, гроза, на западе, севере области – град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, утром и днем в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на западе, севере области – сильный дождь. Ночью и утром на западе, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град, днем дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что непогода обрушится на весь Казахстан 9 мая.