В Атырауской области дан старт строительству стадиона на 12 тысяч мест
Объект будет расположен в микрорайоне Атырау-2 на территории площадью около 10 гектаров. На сегодняшний день проект прошел государственную экспертизу, ведутся подготовительные строительные работы, в том числе выравнивание земельного участка и мобилизация техники. Отметим, что возведение объекта осуществляется по поручению главы государства, данному в ходе рабочей поездки в регион.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
По словам заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Дархана Тилепбергена, стадион будет соответствовать категории UEFA IV, что позволит проводить на нем международные соревнования.
"Центральным элементом комплекса станет футбольное поле размером 105×68 метров, соответствующее международным стандартам. Высота навеса трибун в самой высокой точке составит 28 метров. Кроме того, на стадионе предусмотрены места для представителей средств массовой информации международного уровня, а также 200 мест для маломобильных граждан. Под трибунами будут функциональные зоны для спортсменов и посетителей, в том числе залы для бокса, борьбы, йоги, велоспорта, тенниса и других видов спорта. Конструкция стадиона позволит проводить не только футбольные матчи, но и соревнования по регби и американскому футболу", – сообщил Д. Тилепберген.
Срок реализации проекта составляет 18 месяцев, завершение строительства планируется к концу 2027 года.
