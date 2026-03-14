События

В Атырауской области дан старт строительству стадиона на 12 тысяч мест

проект стадиона, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 13:02 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауской области начата реализация одного из крупнейших проектов – строительство современного стадиона на 12 тыс. зрительских мест. Он направлен на развитие спортивной инфраструктуры региона и поддержку массового спорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Объект будет расположен в микрорайоне Атырау-2 на территории площадью около 10 гектаров. На сегодняшний день проект прошел государственную экспертизу, ведутся подготовительные строительные работы, в том числе выравнивание земельного участка и мобилизация техники. Отметим, что возведение объекта осуществляется по поручению главы государства, данному в ходе рабочей поездки в регион.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По словам заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Дархана Тилепбергена, стадион будет соответствовать категории UEFA IV, что позволит проводить на нем международные соревнования.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Центральным элементом комплекса станет футбольное поле размером 105×68 метров, соответствующее международным стандартам. Высота навеса трибун в самой высокой точке составит 28 метров. Кроме того, на стадионе предусмотрены места для представителей средств массовой информации международного уровня, а также 200 мест для маломобильных граждан. Под трибунами будут функциональные зоны для спортсменов и посетителей, в том числе залы для бокса, борьбы, йоги, велоспорта, тенниса и других видов спорта. Конструкция стадиона позволит проводить не только футбольные матчи, но и соревнования по регби и американскому футболу", – сообщил Д. Тилепберген.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Срок реализации проекта составляет 18 месяцев, завершение строительства планируется к концу 2027 года.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Айсулу Омарова
