Челлендж #ЯидуНаРеферендум в Акмолинской области: более 100 участников за первый час

Акмолинская область запустила масштабный цифровой челлендж под единым хештегом #ЯидуНаРеферендум. С первых минут открытия избирательных участков регион погрузился в атмосферу высокой гражданской активности, которая мгновенно переместилась с реальных площадок в виртуальное пространство.

Всего за первый час работы комиссий в социальных сетях зафиксировано уже более 100 публикаций от активных акмолинцев. Участники акции сопровождают свои фотографии с участков интересными постами о важности личного выбора.



"Сегодня мы пишем историю не просто ручкой в бюллетене, а своим присутствием и неравнодушием. Пришел на свой участок в Кокшетау одним из первых. Ощущение единства невероятное! Это наш шанс повлиять на то, в какой стране будут расти наши дети. Передаю эстафету друзьям и коллегам!" – пишет горожанин на своей странице.

География инициативы охватила все без исключения 700 избирательных участков области. От областного центра до самых отдаленных сельских округов – везде наблюдается единый порыв. Сельчане и горожане, молодежь и представители старшего поколения активно используют возможности социальных медиа, чтобы продемонстрировать свою причастность к историческому моменту.

Такой бодрый старт челленджа в Акмолинской области говорит о том, что люди здесь по-настоящему сплоченные. Благодаря соцсетям разница между городом и селом стерлась – все участвуют на равных.