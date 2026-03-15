На месторождении Тенгиз идет голосование на референдуме по новой Конституции

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 10:07 Фото: акимат Атырауской области
На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана на Тенгизе также организовано участие работников в референдуме по принятию новой Конституции. В настоящее время на одной вахте на месторождении находятся более 10 тысяч сотрудников различных профессий, сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы обеспечить участие всех желающих, на территории месторождения организованы 8 временных пунктов голосования на 6 локациях. Работники могут выбрать наиболее удобный для себя участок и проголосовать без отрыва от производственного процесса.

Кроме того, на территории месторождения курсируют автобусы, которые доставляют сотрудников к избирательным участкам.

"На месторождении Тенгиз созданы необходимые условия для проведения референдума. Совместно с избирательными комиссиями на территории объекта организованы временные участки голосования, а также предусмотрены дополнительные меры для обеспечения удобного доступа к ним. Это позволит обеспечить возможность участия в голосовании в установленном порядке", – отметил генеральный менеджер отдела по связям с общественностью и правительством ТОО "Тенгизшевройл" Нурмухамед Картабаев.

По словам самих работников, для участия в голосовании на месторождении созданы все необходимые условия.

"Все организовано удобно: участки расположены рядом с рабочими зонами, есть транспорт. Каждый может выбрать время и спокойно проголосовать. Это важное событие для страны, и хорошо, что даже находясь на вахте, мы можем принять участие", – рассказал сотрудник ТОО "Тенгизшевройл" Нурсултан Избасканов.
