Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Руководитель правительства отдал свой голос на избирательном участке №130, расположенном в школе-лицее №66 имени Динмухамеда Кунаева.

Фото: Telegram-канал Правительства РК

Ранее государственный советник РК Ерлан Карин подчеркнул, что сегодняшний референдум подводит итоги более полугодовых общественных дискуссий по Конституционной реформе.