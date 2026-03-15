Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК
Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Руководитель правительства отдал свой голос на избирательном участке №130, расположенном в школе-лицее №66 имени Динмухамеда Кунаева.
Ранее государственный советник РК Ерлан Карин подчеркнул, что сегодняшний референдум подводит итоги более полугодовых общественных дискуссий по Конституционной реформе.
