Между пеленками и бюллетенями: как голосуют в перинатальном центре СКО

В областном перинатальном центре Северо-Казахстанской области организовано голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В этот день в стенах центра находятся особенные избиратели – будущие мамы и женщины, недавно ставшие матерями. Здесь проходят лечение и наблюдение пациентки не только из Петропавловска, но и из районов области. Всего на данном участке, расположенном в перинатальном центре, проголосуют 49 женщин.

Фото: акимат СКО

Избирательный участок №625 обслуживает не только пациенток медицинского учреждения. Как отметила председатель участка Зоя Стреляева, в списки включены и жители закрепленных адресов частного сектора. Кроме того, на участке предусмотрены условия для голосования людей с особыми физическими потребностями.

"Наш участок находится в перинатальном центре. У нас 1170 избирателей. Здесь голосуют не только будущие и новоиспеченные мамы, но и все, кто прописан по закрепленным адресам. Это частный сектор. Также у нас организованы все условия для голосования людей с особыми физическими потребностями. В этот раз у нас большая активность избирателей. С 8:00 у нас прошло 90 человек. Многие торопятся на работу, поэтому наблюдается большая проходимость. Надеюсь, что все проголосуют и сделают свой выбор, потому что от каждого голоса зависит итог и то, как будут жить наши следующие поколения", – отметила председатель комиссии ИУ №625.

Среди тех, кто принял участие в голосовании Елена Паюсова из района Шал акына. Для нее это особенно важный день, поскольку она впервые стала мамой. Возможность проголосовать непосредственно в перинатальном центре позволила ей реализовать свое избирательное право, не покидая медицинское учреждение.

"Хотелось бы поздравить казахстанцев. Это действительно исторический момент. Время идет, не стоит на месте. Сегодня, конечно же, как и все граждане, буду голосовать. Отрадно, что, находясь в перинатальном центре, я, как гражданка нашей республики, могу отдать свой голос, могу принять участие и внести свой вклад", – поделилась новоиспеченная мама.

В областном перинатальном центре созданы все условия, позволяющие пациенткам принять участие в голосовании в период пребывания в медицинском учреждении.

В целом по Северо-Казахстанской области в списки для голосования включены 364 767 граждан. Для проведения референдума в регионе работают 596 комиссий, 13 закрытых участков и зарегистрированы 657 наблюдателей.