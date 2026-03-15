#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

Между пеленками и бюллетенями: как голосуют в перинатальном центре СКО

роддом, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:30 Фото: акимат СКО
В областном перинатальном центре Северо-Казахстанской области организовано голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В этот день в стенах центра находятся особенные избиратели – будущие мамы и женщины, недавно ставшие матерями. Здесь проходят лечение и наблюдение пациентки не только из Петропавловска, но и из районов области. Всего на данном участке, расположенном в перинатальном центре, проголосуют 49 женщин.

Фото: акимат СКО

Избирательный участок №625 обслуживает не только пациенток медицинского учреждения. Как отметила председатель участка Зоя Стреляева, в списки включены и жители закрепленных адресов частного сектора. Кроме того, на участке предусмотрены условия для голосования людей с особыми физическими потребностями.

Фото: акимат СКО

"Наш участок находится в перинатальном центре. У нас 1170 избирателей. Здесь голосуют не только будущие и новоиспеченные мамы, но и все, кто прописан по закрепленным адресам. Это частный сектор. Также у нас организованы все условия для голосования людей с особыми физическими потребностями. В этот раз у нас большая активность избирателей. С 8:00 у нас прошло 90 человек. Многие торопятся на работу, поэтому наблюдается большая проходимость. Надеюсь, что все проголосуют и сделают свой выбор, потому что от каждого голоса зависит итог и то, как будут жить наши следующие поколения", – отметила председатель комиссии ИУ №625.

Среди тех, кто принял участие в голосовании Елена Паюсова из района Шал акына. Для нее это особенно важный день, поскольку она впервые стала мамой. Возможность проголосовать непосредственно в перинатальном центре позволила ей реализовать свое избирательное право, не покидая медицинское учреждение.

"Хотелось бы поздравить казахстанцев. Это действительно исторический момент. Время идет, не стоит на месте. Сегодня, конечно же, как и все граждане, буду голосовать. Отрадно, что, находясь в перинатальном центре, я, как гражданка нашей республики, могу отдать свой голос, могу принять участие и внести свой вклад", – поделилась новоиспеченная мама.

В областном перинатальном центре созданы все условия, позволяющие пациенткам принять участие в голосовании в период пребывания в медицинском учреждении.

В целом по Северо-Казахстанской области в списки для голосования включены 364 767 граждан. Для проведения референдума в регионе работают 596 комиссий, 13 закрытых участков и зарегистрированы 657 наблюдателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: