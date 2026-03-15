Аким ЗКО Нариман Торегалиев проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой конституции РК

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев принял участие в республиканском референдуме по принятию новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

Глава региона проголосовал на участке референдума №521, который расположен в Уральском колледже информационных технологий.

"Сегодня мы все принимаем решение, которое напрямую влияет на судьбу нашей страны. В такой исторический день важен голос каждого казахстанца. Граждане могут прийти на участки референдума и принять участие в управлении страной. Нужно сделать свой выбор. Сейчас общество открыто к реформам, гражданская активность на высоком уровне", – заявил глава региона.

Нариман Торегалиевич также отметил, что общественность Западно-Казахстанской области предварительно ознакомилась со всей информацией, касающейся повестки референдума, в области проводился комплекс мероприятий по обсуждению новой конституции и её роли в будущем страны.

"Уверен, что каждый западноказахстанец, неравнодушный к жизни страны, судьбе нашего поколения, примет сегодня участие в голосовании", – добавил аким Западно-Казахстанской области.

Ранее аким области также говорил, что Конституция – это опора суверенного государства.

"Конституция как демократический институт призвана укреплять единство народа, обеспечивать стабильность в обществе, быть надёжной гарантией защиты прав и свобод граждан. Поэтому к голосованию в такой день нужно подходить со всей отечественностью", – заключил он.

Кроме того, Нариман Торегалиев напомнил слова главы государства Касым-Жомарта Токаева о высокой исторической значимости конституции. Президент подчеркнул, что казахский народ издавна с уважением относился к закону, ставя справедливость и человечность превыше всего. "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", "Жеті жарғы" Тауке хана стали своеобразной неписаной конституцией Великой степи, заложив основы государственности.

Напомним, что в Западно-Казахстанской области в голосовании могут принять участие 446 391 человек. На территории региона открыты 489 участков референдума, из них 136 расположены в областном центре городе Уральск.