Аким области Абай проголосовал на референдуме

В области Абай продолжается республиканский референдум по принятию новой Конституции.

Глава региона Берик Уали посетил избирательный участок №93, расположенный в здании Медицинского университета в Семее, и сделал свой выбор. Он подчеркнул особую значимость этого дня для страны и выразил уверенность, что жители области проявят гражданскую активность.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Всего на территории области работают 465 участков для голосования: 429 открытых и 36 закрытых. Право голоса имеет 400 151 избиратель. На всех открытых участках для жителей организованы культурные мероприятия, ярмарки и различные акции.

На участках созданы комфортные условия для голосования. Они оснащены всей необходимой инфраструктурой, процесс проходит в соответствии с установленными правилами. Установлены пандусы, специальные указатели и удобные кабины для голосования. В случае необходимости члены участковых комиссий оказывают гражданам информационную помощь. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому с помощью переносного ящика. В регионе уточнены данные 2164 таких граждан, проверено, на каких участках они зарегистрированы.

В проведении референдума участвуют одна областная, две городские, 10 районных и 465 участковых комиссий. Всего в комиссиях работают 3254 человека, все они прошли специальное обучение в подготовительный период.

Сегодня в области функционируют 28 инватакси, из них 21 – в Семее. Также привлечены 6 сурдопереводчиков и социальные работники.