#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Политика

Аким области Абай проголосовал на референдуме

Аким области Абай Берик Уали, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 13:47 Фото: пресс-служба акима области Абай
В области Абай продолжается республиканский референдум по принятию новой Конституции.

Глава региона Берик Уали посетил избирательный участок №93, расположенный в здании Медицинского университета в Семее, и сделал свой выбор. Он подчеркнул особую значимость этого дня для страны и выразил уверенность, что жители области проявят гражданскую активность.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Всего на территории области работают 465 участков для голосования: 429 открытых и 36 закрытых. Право голоса имеет 400 151 избиратель. На всех открытых участках для жителей организованы культурные мероприятия, ярмарки и различные акции.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Фото: пресс-служба акима области Абай

На участках созданы комфортные условия для голосования. Они оснащены всей необходимой инфраструктурой, процесс проходит в соответствии с установленными правилами. Установлены пандусы, специальные указатели и удобные кабины для голосования. В случае необходимости члены участковых комиссий оказывают гражданам информационную помощь. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут прийти на участок, предусмотрена возможность голосования на дому с помощью переносного ящика. В регионе уточнены данные 2164 таких граждан, проверено, на каких участках они зарегистрированы.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Фото: пресс-служба акима области Абай

В проведении референдума участвуют одна областная, две городские, 10 районных и 465 участковых комиссий. Всего в комиссиях работают 3254 человека, все они прошли специальное обучение в подготовительный период.

Сегодня в области функционируют 28 инватакси, из них 21 – в Семее. Также привлечены 6 сурдопереводчиков и социальные работники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: