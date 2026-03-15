Голосующий прибыл на воздушном шаре в ВКО
По словам организаторов, запуск шара стал символическим событием, приуроченным к проходящему голосованию. Он привлек внимание жителей района и создал праздничную атмосферу возле избирательного участка.
В настоящее время на участке наблюдается активное голосование – жители приходят выполнить свой гражданский долг. Воздушный шар подняли на небольшую высоту из-за неблагоприятных погодных условий. Ветер и пасмурная погода не позволили поднять его выше.
Сейчас несколько человек удерживают шар на специальном креплении – "якоре", чтобы он оставался рядом с площадкой и его не унесло ветром. Несмотря на погодные условия, необычная акция вызвала интерес у горожан и стала одной из ярких деталей дня голосования на данном участке.