#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

Голосующий прибыл на воздушном шаре в ВКО

воздушный шар, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 12:28 Фото: пресс-центр ВКО
В Усть-Каменогорске на одном из участков для голосования организовали необычную акцию – рядом с избирательным участком был запущен воздушный шар. Мероприятие прошло возле средней школы №46, сообщает Zakon.kz.

По словам организаторов, запуск шара стал символическим событием, приуроченным к проходящему голосованию. Он привлек внимание жителей района и создал праздничную атмосферу возле избирательного участка.

Фото: пресс-центр ВКО

В настоящее время на участке наблюдается активное голосование – жители приходят выполнить свой гражданский долг. Воздушный шар подняли на небольшую высоту из-за неблагоприятных погодных условий. Ветер и пасмурная погода не позволили поднять его выше.

Фото: пресс-центр ВКО

Сейчас несколько человек удерживают шар на специальном креплении – "якоре", чтобы он оставался рядом с площадкой и его не унесло ветром. Несмотря на погодные условия, необычная акция вызвала интерес у горожан и стала одной из ярких деталей дня голосования на данном участке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: