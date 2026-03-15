Голосующий прибыл на воздушном шаре в ВКО

В Усть-Каменогорске на одном из участков для голосования организовали необычную акцию – рядом с избирательным участком был запущен воздушный шар. Мероприятие прошло возле средней школы №46, сообщает Zakon.kz.

По словам организаторов, запуск шара стал символическим событием, приуроченным к проходящему голосованию. Он привлек внимание жителей района и создал праздничную атмосферу возле избирательного участка.

Фото: пресс-центр ВКО

В настоящее время на участке наблюдается активное голосование – жители приходят выполнить свой гражданский долг. Воздушный шар подняли на небольшую высоту из-за неблагоприятных погодных условий. Ветер и пасмурная погода не позволили поднять его выше.

Сейчас несколько человек удерживают шар на специальном креплении – "якоре", чтобы он оставался рядом с площадкой и его не унесло ветром. Несмотря на погодные условия, необычная акция вызвала интерес у горожан и стала одной из ярких деталей дня голосования на данном участке.