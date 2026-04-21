Воздушный шар с 13 пассажирами рухнул прямо во двор дома американца

На днях житель калифорнийского города Темекула Хантер Перрин обнаружил на заднем участке своего дома воздушный шар с 13-ю пассажирами, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал журналистам телеканала АВС 7, что утром смотрел телевизор, когда сосед постучал в его дверь. Тот и рассказал, что во дворе Хантера "кто-то приземлился". Оказалось, пилоту пришлось срочно сажать шар из-за того, что ветер резко стих, а топлива оставалось мало.

Посадка прошла идеально. Шар аккуратно опустился между деревьями, никто не пострадал, а пассажиры спокойно улыбались и махали хозяину участка.

При этом участники небесной прогулки отметили профессионализм пилота.

