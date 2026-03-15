Шавкат Рахмонов проголосовал на референдуме в городе Конаев

В городе Конаев известный казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов, выступающий на мировой арене в смешанных единоборствах, принял участие в республиканском референдуме и сделал свой выбор, сообщает Zakon.kz.

Как истинного патриота страны казахстанцы знают именитого спортсмена по широко известному социальному ролику, где мастер кожаной перчатки гордо заявляет на весь мир, что он "сделан в Казахстане".

Еще будучи любителем, Рахмонов выиграл титулы чемпиона мира WMMAA и чемпиона Азии. Ну а профессиональная карьера спортсмена началась в октябре 2014 года, когда он дебютировал победой в первом раунде над Адамом Цуровым на турнире M-1 Challenge 52. Он продолжал выступать под флагом М-1, семь его профессиональных боев прошли в этом промоушене, а остальные пять побед были одержаны в Казахстанской федерации смешанных единоборств (KZMMAF).

Спортивный авторитет Шавката Рахмонова очень высок, как высок и его рейтинг. Поэтому все мальчишки нашей страны хотят быть похожими на него – таким же целеустремленными, сильными и патриотически настроенными.

Фото: акимат Алматинской области

И в этот раз знаменитый спортсмен, сделав свой гражданский выбор, подчеркнул, что судьба страны – в руках молодых и талантливых людей, которые сегодня на разных уровнях по всему миру показывают высокий потенциал своей Родины – Республики Казахстан.

Конаевцы гордятся тем фактом, что столь знаменитый спортсмен сделал свой выбор в их городе – молодом центре с большими перспективами и многообещающим будущим.