Роза Рымбаева, Шавкат Рахмонов и Жамиля Серкебаева: как артисты, поэты и ветераны ВОВ голосуют в Алматы

По всей стране проходит республиканский референдум. И среди тех, кто уже сделал выбор, известные артисты, спортсмены и общественные деятели. К полудню Алматы превратился в своего рода хронику гражданской активности известных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых на свой участок пришел популярный эстрадный исполнитель Куандык Рахым. Артист проголосовал на участке, где закреплен по месту жительства, и подчеркнул значимость участия в референдуме.

"Голос каждого гражданина – это важный выбор, влияющий на будущее страны. Поэтому сегодня я тоже принял участие в референдуме", – заявил Куандык Рахым.

Музыкальный дух также витал в стенах Национальной библиотеки Республики Казахстан, именно здесь проголосовала известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева. Артистка пришла на участок и поделилась размышлениями о значении происходящего для страны.

"Этот референдум и новая Конституция с поправками, наверное, в каком-то смысле объединяют нас. Уже несколько месяцев мы говорим об этом и обсуждаем, и это показывает, что нас волнуют вопросы, которые касаются каждого гражданина Казахстана. Я уже взрослый человек, и для меня очень важно, что эту Конституцию мы принимаем вместе, всей страной. Это имеет большое значение для будущих поколений и нашей молодежи", – заявила Жамиля Серкебаева.

Свою гражданскую позицию проявили и представители спорта. Один из самых известных бойцов Казахстана, звезда смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, проголосовал в Конаеве.

Как истинного патриота страны казахстанцы знают именитого спортсмена по широко известному социальному ролику, где мастер кожаной перчатки гордо заявляет на весь мир, что он "сделан в Казахстане".

Спортивный авторитет Шавката Рахмонова очень высок, как высок и его рейтинг. Поэтому все мальчишки нашей страны хотят быть похожими на него – такими же целеустремленными, сильными и патриотически настроенными.

Не осталась в стороне и легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Артистка проголосовала на избирательном участке №387 в Алматы. Также свою позицию выразила и народная артистка Казахстана Лидия Кәденова. Она пришла на участок и подчеркнула значимость личного выбора каждого гражданина.

"Я проголосовала за будущее нашей страны. Пусть будет все благополучно. Пусть будущее нашей страны и нашей земли будет крепким, и пусть будет только мир. Желаю всем здоровья, успехов. Пусть мы будем сильными", – подчеркнула она.

Актриса также отметила:

"Пусть в нашей стране будут мир и согласие, и каждый человек сможет выразить свое мнение. Каждый выполняет свой гражданский долг и вносит вклад в будущее нашей страны".

Среди проголосовавших и представители литературного сообщества. Известный казахстанский писатель Кали Сарсенбай посетил участок в Наурызбайском районе Алматы и также принял участие в голосовании.

"Это один из важных механизмов выражения воли народа. Каждый голос – это вклад в формирование будущего государства", – отметил Кали Сарсенбай.

Особенно трогательным моментом дня стало участие в голосовании 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Долбни. Несмотря на почтенный возраст, он лично пришел на избирательный участок №403 в Медеуском районе Алматы в сопровождении близких, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Я решил прийти и исполнить свой гражданский долг, потому что это важное событие для Казахстана. Спасибо за теплый прием", – поделился он после голосования.

На участке ветерана встретили с особым уважением, члены комиссии помогли ему пройти процедуру голосования и поблагодарили за активную жизненную позицию. Его участие стало символом ответственности и внимания к событиям, имеющим значение для будущего страны.