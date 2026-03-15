#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Статьи

Роза Рымбаева, Шавкат Рахмонов и Жамиля Серкебаева: как артисты, поэты и ветераны ВОВ голосуют в Алматы

Роза Рымбаева, Шавкат Рахмонов и Жамиля Серкебаева, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:51 Фото: Instagram/ao_sporty, Zakon.kz, Instagram/rozarymbaeva
По всей стране проходит республиканский референдум. И среди тех, кто уже сделал выбор, известные артисты, спортсмены и общественные деятели. К полудню Алматы превратился в своего рода хронику гражданской активности известных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Одним из первых на свой участок пришел популярный эстрадный исполнитель Куандык Рахым. Артист проголосовал на участке, где закреплен по месту жительства, и подчеркнул значимость участия в референдуме.

"Голос каждого гражданина – это важный выбор, влияющий на будущее страны. Поэтому сегодня я тоже принял участие в референдуме", – заявил Куандык Рахым.

Фото: РСК Алматы

Музыкальный дух также витал в стенах Национальной библиотеки Республики Казахстан, именно здесь проголосовала известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева. Артистка пришла на участок и поделилась размышлениями о значении происходящего для страны.

"Этот референдум и новая Конституция с поправками, наверное, в каком-то смысле объединяют нас. Уже несколько месяцев мы говорим об этом и обсуждаем, и это показывает, что нас волнуют вопросы, которые касаются каждого гражданина Казахстана. Я уже взрослый человек, и для меня очень важно, что эту Конституцию мы принимаем вместе, всей страной. Это имеет большое значение для будущих поколений и нашей молодежи", – заявила Жамиля Серкебаева.

Фото: Zakon.kz

Свою гражданскую позицию проявили и представители спорта. Один из самых известных бойцов Казахстана, звезда смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, проголосовал в Конаеве.

Как истинного патриота страны казахстанцы знают именитого спортсмена по широко известному социальному ролику, где мастер кожаной перчатки гордо заявляет на весь мир, что он "сделан в Казахстане".

Спортивный авторитет Шавката Рахмонова очень высок, как высок и его рейтинг. Поэтому все мальчишки нашей страны хотят быть похожими на него – такими же целеустремленными, сильными и патриотически настроенными.

Фото: акимат Алматинской области

Не осталась в стороне и легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Артистка проголосовала на избирательном участке №387 в Алматы. Также свою позицию выразила и народная артистка Казахстана Лидия Кәденова. Она пришла на участок и подчеркнула значимость личного выбора каждого гражданина.

"Я проголосовала за будущее нашей страны. Пусть будет все благополучно. Пусть будущее нашей страны и нашей земли будет крепким, и пусть будет только мир. Желаю всем здоровья, успехов. Пусть мы будем сильными", – подчеркнула она.

Актриса также отметила:

"Пусть в нашей стране будут мир и согласие, и каждый человек сможет выразить свое мнение. Каждый выполняет свой гражданский долг и вносит вклад в будущее нашей страны".

Среди проголосовавших и представители литературного сообщества. Известный казахстанский писатель Кали Сарсенбай посетил участок в Наурызбайском районе Алматы и также принял участие в голосовании.

Фото: РСК Алматы

"Это один из важных механизмов выражения воли народа. Каждый голос – это вклад в формирование будущего государства", – отметил Кали Сарсенбай.

Особенно трогательным моментом дня стало участие в голосовании 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Долбни. Несмотря на почтенный возраст, он лично пришел на избирательный участок №403 в Медеуском районе Алматы в сопровождении близких, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Фото: РСК Алматы

"Я решил прийти и исполнить свой гражданский долг, потому что это важное событие для Казахстана. Спасибо за теплый прием", – поделился он после голосования.

На участке ветерана встретили с особым уважением, члены комиссии помогли ему пройти процедуру голосования и поблагодарили за активную жизненную позицию. Его участие стало символом ответственности и внимания к событиям, имеющим значение для будущего страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: