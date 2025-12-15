"Наша гордость!": Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин восхитили казахстанцев
Два легендарных казахстанских спортсмена встретились в Кокшетау и вызвали восторг. Речь о прославленном бойце смешанных единоборств Шавкате Рахмонове и легендарном боксере Геннадии Головкине, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее видео сегодня, 15 декабря 2025 года, появилось в Instagram kokshetautoday.
"Легенды нашего спорта Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин приехали на открытие нового спортивного комплекса в Кокшетау!" – говорится под публикацией.
Пользователи Казнета были приятно удивлены совместному появлению двух спортсменов, в связи с чем осыпали их комплиментами в комментариях:
- "Рады вам".
- "Уау, круто".
- "Наша гордость!"
- "Наши чемпионы".
- "Гена, Шафкат, молодцы".
- "Добро пожаловать в Кокшетау!"
- "Два скромных наших спортсмена".
- "Геннадий молодец. Гордость Казахстана".
- "Желаю нашим спортсменам таких же громких побед!"
- "Национальные герои Республики Казахстан! Браво, парни!"
- "Слишком высокая концентрация звезд на квадратных метрах! Круто!"
- "Молодцы. Кокшетау – красивый город, воздух чистый. Люди красивые и доброжелательные".
- "Приятно видеть таких людей на открытии спорткомплекса. Нашей молодежи наглядный пример: чего можно добиться упорными тренировками! Молодежь, дело за вами!"
5 декабря 2025 года Геннадий Головкин обратился к своим фанатам с радостной новостью – его имя внесено в Международный зал боксерской славы. Отметим, что GGG стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса.
