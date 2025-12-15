#Казахстан в сравнении
Спорт

"Наша гордость!": Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин восхитили казахстанцев

боец Шавкат Рахманов, боксер Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:02 Фото: Instagram/kokshetautoday
Два легендарных казахстанских спортсмена встретились в Кокшетау и вызвали восторг. Речь о прославленном бойце смешанных единоборств Шавкате Рахмонове и легендарном боксере Геннадии Головкине, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 15 декабря 2025 года, появилось в Instagram kokshetautoday.

"Легенды нашего спорта Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин приехали на открытие нового спортивного комплекса в Кокшетау!" – говорится под публикацией.

Пользователи Казнета были приятно удивлены совместному появлению двух спортсменов, в связи с чем осыпали их комплиментами в комментариях:

  • "Рады вам".
  • "Уау, круто".
  • "Наша гордость!"
  • "Наши чемпионы".
  • "Гена, Шафкат, молодцы".
  • "Добро пожаловать в Кокшетау!"
  • "Два скромных наших спортсмена".
  • "Геннадий молодец. Гордость Казахстана".
  • "Желаю нашим спортсменам таких же громких побед!"
  • "Национальные герои Республики Казахстан! Браво, парни!"
  • "Слишком высокая концентрация звезд на квадратных метрах! Круто!"
  • "Молодцы. Кокшетау – красивый город, воздух чистый. Люди красивые и доброжелательные".
  • "Приятно видеть таких людей на открытии спорткомплекса. Нашей молодежи наглядный пример: чего можно добиться упорными тренировками! Молодежь, дело за вами!"

Шавкат Рахмонов вернул свою позицию в новом рейтинге UFC

5 декабря 2025 года Геннадий Головкин обратился к своим фанатам с радостной новостью – его имя внесено в Международный зал боксерской славы. Отметим, что GGG стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
