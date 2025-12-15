"Наша гордость!": Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин восхитили казахстанцев

Два легендарных казахстанских спортсмена встретились в Кокшетау и вызвали восторг. Речь о прославленном бойце смешанных единоборств Шавкате Рахмонове и легендарном боксере Геннадии Головкине, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 15 декабря 2025 года, появилось в Instagram kokshetautoday.

"Легенды нашего спорта Шавкат Рахмонов и Геннадий Головкин приехали на открытие нового спортивного комплекса в Кокшетау!" – говорится под публикацией.

Пользователи Казнета были приятно удивлены совместному появлению двух спортсменов, в связи с чем осыпали их комплиментами в комментариях:

"Рады вам".

"Уау, круто".

"Наша гордость!"

"Наши чемпионы".

"Гена, Шафкат, молодцы".

"Добро пожаловать в Кокшетау!"

"Два скромных наших спортсмена".

"Геннадий молодец. Гордость Казахстана".

"Желаю нашим спортсменам таких же громких побед!"

"Национальные герои Республики Казахстан! Браво, парни!"

"Слишком высокая концентрация звезд на квадратных метрах! Круто!"

"Молодцы. Кокшетау – красивый город, воздух чистый. Люди красивые и доброжелательные".

"Приятно видеть таких людей на открытии спорткомплекса. Нашей молодежи наглядный пример: чего можно добиться упорными тренировками! Молодежь, дело за вами!"

5 декабря 2025 года Геннадий Головкин обратился к своим фанатам с радостной новостью – его имя внесено в Международный зал боксерской славы. Отметим, что GGG стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса.