Более 5 тысяч нефтяников Атырауской области, работающих вахтовым методом, приняли участие в референдуме

В Атырауской области активно голосуют работники нефтегазовой отрасли, находящиеся на вахте. По оперативным данным, на избирательных участках, организованных вблизи производственных объектов и в вахтовых поселках, уже проголосовали более 5 тысяч нефтяников, сообщает Zakon.kz.

Голосование организовано с учетом особенностей вахтового графика работников крупнейших нефтегазовых проектов региона. Свой гражданский выбор сделали сотрудники, задействованные на месторождениях Тенгиз, Карабатан, Кашаган, Прорва, Кенбай, Доссор, Макат, Забурунье, а также на ряде других производственных площадок области.

Фото: акимат Атырауской области

На объектах нефтегазовой отрасли заранее были созданы необходимые условия для участия работников в референдуме. Избирательные участки работают в штатном режиме, процесс голосования проходит организованно и спокойно.

Представители трудовых коллективов отмечают, что участие в референдуме – это возможность выразить свою гражданскую позицию, несмотря на удаленность месторождений и вахтовый режим работы.

По данным областной комиссии референдума, голосование в регионе продолжается в плановом режиме. Многие жители области приходят на участки семьями, демонстрируя высокий уровень гражданской активности.