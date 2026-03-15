События

Более 5 тысяч нефтяников Атырауской области, работающих вахтовым методом, приняли участие в референдуме

голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 14:18 Фото: акимат Атырауской области
В Атырауской области активно голосуют работники нефтегазовой отрасли, находящиеся на вахте. По оперативным данным, на избирательных участках, организованных вблизи производственных объектов и в вахтовых поселках, уже проголосовали более 5 тысяч нефтяников, сообщает Zakon.kz.

Голосование организовано с учетом особенностей вахтового графика работников крупнейших нефтегазовых проектов региона. Свой гражданский выбор сделали сотрудники, задействованные на месторождениях Тенгиз, Карабатан, Кашаган, Прорва, Кенбай, Доссор, Макат, Забурунье, а также на ряде других производственных площадок области.

На объектах нефтегазовой отрасли заранее были созданы необходимые условия для участия работников в референдуме. Избирательные участки работают в штатном режиме, процесс голосования проходит организованно и спокойно.

Представители трудовых коллективов отмечают, что участие в референдуме – это возможность выразить свою гражданскую позицию, несмотря на удаленность месторождений и вахтовый режим работы.

По данным областной комиссии референдума, голосование в регионе продолжается в плановом режиме. Многие жители области приходят на участки семьями, демонстрируя высокий уровень гражданской активности.

Айсулу Омарова
Читайте также
102-летний фронтовик Нуркасым Ажитаев принял участие в референдуме
13:47, Сегодня
102-летний фронтовик Нуркасым Ажитаев принял участие в референдуме
Три тысячи долларов и миллион тенге: в Атырауской области выявили подпольное казино
10:02, 17 марта 2023
Три тысячи долларов и миллион тенге: в Атырауской области выявили подпольное казино
Аким Алматинской области проголосовал на выборах
10:26, 19 марта 2023
Аким Алматинской области проголосовал на выборах
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
14:34, Сегодня
Чемпионка Азиады из Казахстана проиграла Futures Cup, оставшись с "серебром" на турнире по боксу
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
13:58, Сегодня
Казахстанский боец по пощёчинам поднялся в рейтинге промоушена Даны Уайта
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
13:24, Сегодня
Стали известны соперники клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
13:02, Сегодня
Казахстанская бегунья стала призёром чемпионата Азии в Японии
